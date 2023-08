Cronaca 650

Cenere a Catania, stop ai mezzi due ruote e auto a velocità massima di 30 km/h

L'ordinanza è stata emessa dal sindaco di Catania Enrico Trantino a causa della presenza in molte strada della città della cenere vulcanica

Redazione

Un'ordinanza con cui si dispone per le prossime 48 ore il divieto temporaneo di circolazione di mezzi due ruote (cicli e motocicli) e la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale è stata emessa dal sindaco di Catania Enrico Trantino a causa della presenza in molte strada della città della cenere vulcanica dopo l'eruzione dall'Etna la notte scorsa.

Su disposizione del sindaco e dell'assessore all'ecologia Tomarchio è già scattata la pulizia delle strade cittadine dalla sabbia vulcanica con servizi straordinari con l'impiego di personale delle aziende appaltatrici del servizio di raccolta dei rifiuti. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha osservato che l'attività di fontana di lava del Cratere di Sud Est nel corso della notte ha prodotto una nube vulcanica che si è dispersa in direzione Sud, producendo una ricaduta di cenere nel settore meridionale del vulcano e oltre.

L'attività di fontana di lava è cessata a partire dalle 4.20 circa (ora locale) e in seguito il cratere di Sud Est è stato interessato da una debole emissione di cenere che a partire dalle 6.50 (ora locale) circa è diventata discontinua e confinata nell'area sommitale del vulcano. (ANSA)



© Riproduzione riservata

