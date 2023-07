Cronaca 1646

Cena tra amici, il conto è stellare e scoppia la lite: «Ho mangiato solo un'insalata, non pagherò 450 euro»

Il video virale del tiktoker Christian e 16 milioni di visualizzazioni

Redazione

A cena con gli amici si divide il conto in parti uguali, a prescindere da cosa si è consumato, oppure ognuno paga solo quello che ha mangiato? Due filosofie diverse, che spesso portano a scontri, anche feroci. Il tiktoker Victor Christian ha raccontato la sua personale esperienza, che l'ha portato a «litigatare con amici storici», ha spiegato in un video da 16 milioni di visualizzazioni. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il video di Victor risale allo scorso 17 luglio. Il tiktoker ha filmato gli amici discutere animatamente sul conto. «Pago solo quello che ha consumato, non divido il conto», ha detto uno dei protagonisti del video. Una lamentela alla quale si è aggiunto lo stesso Victor, che ha dato ragione all'amico. A far scaldare gli animi è stato il conto totale, di 4.600 dollari. Una cifra altissima, che sarebbe costata 500 dollari ciascuno. Così, uno dei commensali si è ribellato: «Io ho preso solo un'insalata, non vi darò 500 dollari», ha urlato. Il tiktoker ha raccontato che il conto era così alto perché alcuni dei presenti avevano esagerato con le bevande. Ma chi non ha partecipato alla bevuta, non aveva intenzione di pagare.



