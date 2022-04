Cronaca 112

Celebrata a Gela la festa del 25 aprile, il sindaco: "Periodo buio dal quale bisogna uscire"

Il corteo è partito poco dopo le 10 da Piazza Municipio diretto verso Piazza Martiri della Libertà

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco, il presidente del consiglio comunale Totò Sammito, gli assessori, i rappresentanti della società civile, dell’associazionismo e del mondo militare, reduci di guerra e semplici cittadini: tutti insieme questa mattina per celebrare il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo. Il corteo è partito poco dopo le 10 da Piazza Municipio diretto verso Piazza Martiri della Libertà dove i rappresentanti istituzionali hanno deposto una corona d’alloro, come da tradizione, al Monumento ai Caduti.

Subito dopo, il Sindaco Greco ha preso la parola per un discorso incentrato sulle similitudini tra i fatti dell’aprile 1945 e quelli che caratterizzano il periodo attuale. Circostanze sicuramente diverse, ma che, ora come allora, ci chiamano ad essere comunità, forte e coesa, per uscire da un lungo periodo di buio. All’epoca era quello della seconda guerra mondiale, oggi è quello di una pandemia mondiale sulla quale aleggia lo spettro di un conflitto bellico che da tempo miete vittime nel cuore dell’Europa. E tuttavia rinascere è necessario, permettendo a chi è rimasto indietro di mettersi in pari, perché nessuno dev’essere lasciato indietro o da solo.

“E’ giusto festeggiare e onorare chi ha creduto nella rinascita del nostro Paese – ha affermato Greco - e si è battuto per esso, fino all’estremo sacrificio, per condurci verso un futuro di prosperità, speranza, uguaglianza, solidarietà e pace. Uomini e donne di grande valore che hanno sfidato la paura per consegnarci un’Italia libera e democratica, che mai si sono piegati o arresi alla paura, mai hanno accettato passivamente un destino di soprusi, mortificazione e violenza. Valori come la tolleranza, il rispetto degli altri e della vita, la giustizia e l’equità li hanno guidati con onore, ed è grazie a loro che oggi la Resistenza rappresenta uno dei momenti più alti e più nobili della nostra storia. Nella collaborazione, nella pace tra i popoli e nell’impegno concreto per una nuova fase di rinascita risiede oggi il senso più attuale della Festa della Liberazione. La Resistenza è stata l’azione di forze diverse, ma accomunate dalla voglia unica di ripartire verso un futuro più felice e più giusto per tutti. E oggi è tempo di una nuova Liberazione, di una nuova ricostruzione, di una nuova rinascita e una nuova ripartenza”.







