Cronaca 448

Cefpas: "Nessun contratto firmato bensì delibera di una graduatoria già approvata a gennaio"

La nota a chiarimento della struttura dopo l'interrogazione parlamentare firmata dall'on. Chinnici

Redazione

In riferimento agli articoli di stampa usciti negli ultimi giorni, relativi all’interrogazione parlamentare di cui è prima firmataria l’on. Valentina Chinnici, si rappresenta che, contrariamente a quanto è stato riportato da alcuni organi di stampa, al CEFPAS “nessuna assunzione è stata portata a termine a ridosso di ferragosto” tantomeno alcun contratto di lavoro è stato “firmato a ridosso di ferragosto”. La delibera adottata lo scorso 4 agosto conclude il procedimento amministrativo avviato con delibera del 31 dicembre 2022 MAI sospeso in autotutela (contrariamente a quanto erroneamente riportato). La delibera del 4 agosto si limita ad approvare le graduatorie relative alle selezioni avviate in esecuzione alla delibera del dicembre 2022 e i cui esiti erano già stati pubblicati nel sito dell’ente il 19 gennaio 2023.



