Cefpas Caltanissetta, riparte la formazione manageriale per la sanità pubblica

Al via il corso un corso di formazione destinato a direttori generali, sanitari e amministrativi

Redazione

24 Giugno 2021 15:25

E’ partito ufficialmente al CEFPAS di Caltanissetta presso la Sala Garsia, il corso di 300 ore di Formazione Manageriale in materia di Sanità Pubblica per Direttore Generali, Direttore Amministrativo e Sanitario. Il Direttore del Centro, Roberto Sanfilippo, oltre ai saluti di rito, ha illustrato ai 25 partecipanti le modalità e gli step delle attività formative che vedono questo Ente di Alta Formazione essere autorizzato in esclusiva dalla Regione Siciliana per lo svolgimento del corso. L’obiettivo è sviluppare le competenze manageriali e gestionali per poi accedere all’Albo nazionale di Direttore Generale delle Aziende del SSN e all’albo regionale per quanto concerne le figure di Direttore Sanitario e amministrativo.

Sono intervenuti inoltre, da remoto, Francesco Ripa di Meana, Presidente FIASO (Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e presenti in sala Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione del CEFPAS, e Nicola Pinelli, Direttore Generale FIASO. Il corso terminerà il 30 novembre e gli esami finali si svolgeranno entro il 16 dicembre corrente anno. I Corsi di formazione manageriale, che sono una peculiarità del Centro nisseno, ripartono dopo quasi due anni dall’ultima edizione, anche a causa dello stop delle attività determinato dalla pandemia.



