Cronaca 2261

Cefalù sempre più hot: ancora sesso in spiaggia, "beccata" un'altra coppia

Un passante ha ripreso col suo smartphone i bollenti spiriti della coppia di amanti

Redazione

25 Agosto 2021 09:51

Cefalù si riscopre “bollente” e sempre più a “luci rosse”. Dopo il video “hot” virale dei giorni scorsi, con una coppia di amanti beccata a fare l’amore in spiaggia all’alba, adesso spunta un nuovo video, che da ieri inizia a girare sui social. Un’altra coppia intenta a fare sesso di notte nella spiaggia cefaludese. Un passante ha ripreso col suo smartphone i bollenti spiriti della coppia di amanti, intenti ad amoreggiare in pubblico, al chiaro di luna, col rumore delle onde del mare. E poi ha diffuso il video in qualche chat. Nel giro di poco il video, abbastanza esplicito, è diventato virale, esattamente come il primo che aveva scatenato l’ira del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina. (Fonte Blogsicilia.it - l'articolo completo a questo link https://www.blogsicilia.it/palermo/cefalu-bollente-ancora-sesso-in-spiaggia-nuovo-video/629504/?fbclid=IwAR1mPH7hhAYzH55fAq2fUv9hoO6DUkV5m1ZbHBg1PrGlyY_ud8wlviHFSyM)



Cefalù si riscopre "bollente" e sempre più a "luci rosse". Dopo il video "hot" virale dei giorni scorsi, con una coppia di amanti beccata a fare l'amore in spiaggia all'alba, adesso spunta un nuovo video, che da ieri inizia a girare sui social. Un'altra coppia intenta a fare sesso di notte nella spiaggia cefaludese. Un passante ha ripreso col suo smartphone i bollenti spiriti della coppia di amanti, intenti ad amoreggiare in pubblico, al chiaro di luna, col rumore delle onde del mare. E poi ha diffuso il video in qualche chat. Nel giro di poco il video, abbastanza esplicito, è diventato virale, esattamente come il primo che aveva scatenato l'ira del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina. (Fonte Blogsicilia.it - l'articolo completo a questo link https://www.blogsicilia.it/palermo/cefalu-bollente-ancora-sesso-in-spiaggia-nuovo-video/629504/?fbclid=IwAR1mPH7hhAYzH55fAq2fUv9hoO6DUkV5m1ZbHBg1PrGlyY_ud8wlviHFSyM)

Ti potrebbero interessare