Cronaca 1376

Cefalù, 37enne muore dopo un intervento all'ospedale: indaga la Procura

La salma di Laura Daidone prelevata dai carabinieri di Petralia Sottana è stata trasportata al Policlinico di Palermo

Redazione

È stata disposta l'autopsia per Laura Daidone, una mamma di 37 anni di Castellana Sicula, paese sulle Madonie in provincia di Palermo, morta dopo un'operazione chirurgica all'intestino all'ospedale Giglio di Cefalù. Come scrive Michele Sardo su Gds.it i familiari hanno presentato denuncia nei confronti dei medici del nosocomio di Cefalù e la Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta. Sono stati pertanto annullati i funerali della donna che dovevano tenersi ieri a Castellana nella parrocchia di San Francesco di Paola.

La salma di Laura Daidone prelevata dai carabinieri di Petralia Sottana è stata trasportata al Policlinico di Palermo in attesa dell'esame autoptico da parte dei medici legali che dovranno stabilire i motivi del decesso. La donna era mamma di due bambini di 2 e 5 anni.



