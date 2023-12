Attualita 155

Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati: a fare da damigella la figlia del giovane

L'amore tra Cecchi Paone e Antolini è nato quasi per caso durante il periodo del Covid con dei like su instagram

Redazione

Alessandro Cecchi Paone, 62 anni, e Simone Antolini, 24 anni, si sono sposati. L'unione civile della coppia si è svolta a Napoli, nella sala della Loggia del Castello del Maschio Angioino, e a officiare la cerimonia è stato il sindaco della città, Gaetano Manfredi. A fare da testimoni c'erano l'ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro, e la mamma di Antolini, mentre Melissa, la figlia di 5 anni di Simone, ha fatto da damigella. Non era presenta invece Emma Bonino, che in un primo momento sembrava dovesse essere l'officiante dell'unione civile, poi si era parlato di un ruolo da testimone. La parlamentare ha comunque chiamato la coppia poco prima della cerimonia per fare gli auguri. Una cerimonia, affollata da fotografi, telecamere e tanti amici e attivisti che l'hanno colorata con look sgargianti.

Un'unione nel segno dei diritti civili

"Perché sposarci a Napoli? - spiega Cecchi Paone - insegno da 25 anni al Suor Orsola, qui ho fatto le elementari, Simone ha iniziato a Napoli la sua vita adulta. Non potevo non accettare l'invito di Manfredi tra l'altro arrivato durante il gay pride, Napoli è una città inclusiva che riconosce ogni tipo di amore e di famiglia e ha molto da insegnare a tutta un'Italia ancora un po' retrograda. Progetti insieme? Abbiamo già una figlia di 5 anni che con il matrimonio ho deciso di tutelare ulteriormente dal punto di legale e formale. Purtroppo non posso adottarla, l'Italia è un fanalino di coda in questo senso. Siamo qui per dire a tutti che bisogna arrivare al matrimonio egalitario e all'adozione per i gay e i single. Siamo un paese coltissimo ma che sul piano dei diritti civili se l'è dimenticato perché cultura e diritti civili vanno a braccetto. A Napoli succede, a Roma soprattutto al Governo ancora no". Tra gli invitati all'unione civile c'erano Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del "Grande Fratello vip", le sorelle Pompadour, la contessa Daniela D'Aragone, Roberto Gobbi e Michel Altieri.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, una storia d'amore

L'amore tra Cecchi Paone e Antolini è nato quasi per caso durante il periodo del Covid. Dopo averlo sentito in tv ed esserne rimasto colpito, Simone inizia a seguire Alessandro su Instagram. Un like tira l'altro e alle fine lo contatta in privato. La loro relazione frequentazione prosegue virtualmente in chat per diverso tempo fino a quando, ad aprile 2022, i due si incontrano. La rivelazione al mondo (e anche alla famiglia di Simone) del loro amore avviene grazie a un servizio fotografico di "Chi", l'estate seguente. La coppia poi partecipa insieme all'Isola del Famosi.



