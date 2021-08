Eventi 142

"C'è sempre il mare", il giornalista gelese Domenico Russello esordisce con il suo primo libro

Si tratta di una raccolta di sette racconti che spaziano dall’eco delle memorie d’infanzia alle riflessioni sul presente

Redazione

06 Agosto 2021 20:23

Ricordi, riflessioni, storie. Il grande protagonista però è lui, il mare. Quel mare ora sereno ora violento, placido o burrascoso, limpido o torbido. Quel mare che riflette e accompagna la nostra vita, ogni giorno, facendosi pilastro di un’esperienza, cornice perfetta e mai banale ma sempre nuova e dotata di infinite sfumature. Domenico Russello, giornalista siciliano di Gela, incentra su tutto questo il suo primo libro: “C’è sempre il mare”, pubblicato da L’Erudita editrice, marchio Giulio Perrone editore. Una raccolta di sette racconti che spaziano dall’eco delle memorie d’infanzia alle riflessioni sul presente, proponendo sensazioni che riempiono di umori ed emozioni ogni pagina. I profumi della propria terra, i legami più speciali, la contemplazione della bellezza che ci circonda mentre il tempo intorno a noi scorre, lento ma inesorabile, obbligandoci a cogliere la necessità dell’attimo, l’importanza di un pensiero, la dolcezza delle carezze della vita. Questo e tanto altro ancora nelle pagine intensissime scritte dall’autore, in cui il mare si assapora, si accarezza, si vive. Il libro è disponibile e ordinabile in libreria e su tutti i principali store digitali, da Mondadori store ad Ibs. Ancora una volta la Demea Eventi Culturali diretta da Antonio Oliveri, che curerà la promozione del testo, dimostra di credere nelle ambizioni e nel talento dei giovani autori esordienti.

Quarta di copertina «Il mare sei tu. Nella tua serenità o nel tuo tormento, il mare sei tu. Nella violenza di un pensiero che ti scuote, nella realtà di una paura che ti opprime, nella bellezza che ti rasserena nel profondo, il mare sei tu». L’autore È nato a Catania nel 1990, vive e lavora a Gela. Giornalista e conduttore, collabora con il quotidiano “La Sicilia” occupandosi principalmente di arte, cultura ed eventi. Lo scorso anno ha ideato e condotto in streaming su Today24 “Still Life - Foto di Sicilia”, raccontando storie della sua terra tra tv, musica, arte e nuovi media. Appassionato di teatro e musical, è laureato in Lettere moderne all’università degli studi di Catania. Fin da piccolo ama scrivere: “C’è sempre il mare” è la sua prima opera.



