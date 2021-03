Cronaca 404

Cavalcavia e sovrappassi a rischio crolli in Sicilia, sequestrate 26 infrastrutture

I sequestri sono stati effettuati lungo l'autostrada A20 Palermo-Messina su disposizione del Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Redazione

05 Marzo 2021 11:46

Ventisei infrastrutture, tra cavalcavia e sovrappassi, sulla A20 Palermo-Messina sono state sequestrate dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su decreto emesso dal gip ed eseguito dalla locale polizia stradale.

Tutti ricadenti sulla A20 nell'area della provincia messinese, i cavalcavia sono stati affidati in custodia agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali e delle operazioni di ripristino.

Quattro le persone deferite in stato di libertà, ritenute responsabili del reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Si tratta di tre ex funzionari e un ex presidente del Cas. Sono Alessia Trombino 50 anni, presidente pro tempore del Cas; Salvatore Minaldi, 66 anni, quale direttore generale e responsabile interinale dell'area tecnica; Salvatore Pirrone 64 anni, ex direttore generale sino al 9 marzo 2018 (anche se a più mandati e per diversi periodi) e direttore interinale dell'area tecnica e di esercizio; Giovanni Raffa 63 anni, direttore dell'area tecnica e di esercizio dal 5 febbraio 2019 al 31 gennaio 2020.

Sotto sequestro sono finiti sette cavalcavia ricadenti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, quattro in quelli di Milazzo, sei a Terme Vigliatore, tre su quello di Furnari, uno a Monforte San Giorgio e un altro, infine, a Pace del Mela.



