Caterina Chinnici vince le primarie in Sicilia: è lei la candidata del centrosinistra per la presidenza della Regione

Il centrodestra sta ancora discutendo sulla ricandidatura di Nello Musumeci. Un altro candidato è Cateno De Luca, supportato da Sicilia Vera

L'eurodeputata Pd Caterina Chinnici ha vinto le primarie del campo progressista per la candidatura alla presidenza della Regione siciliana. Questi i dati definitivi (voto online e ai gazebo): Caterina Chinnici 13.519+1033, totale: 14.552 (44,77%); la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia (M5s) 10.058+259, totale: 10.317 (31,74%); il deputato regionale Claudio Fava (Centopassi) 6977+570, totale 7547 (23,22%). Alle primarie del centrosinistra hanno votato 30.640 persone (77%). Gli iscritti registrati alla piattaforma on line in totale erano 43.020. I voti dei gazebo sono stati circa 1.400 quindi non influirebbero sulla vittoria di Chinnici che si confronterà dunque con gli altri candidati alla presidenza della Regione. Il centrodestra sta ancora discutendo sulla ricandidatura di Nello Musumeci, appoggiato da Fratelli d’Italia, mentre Fi, Lega, Udc, Mpa e Noi con l’Italia sono contrari. Un altro candidato è Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, supportato dal suo movimento Sicilia Vera.



