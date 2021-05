Politica 60

Cateno De Luca in campagna elettorale: "Sono pronto per governare la Sicilia"

L'attuale sindaco di Messina ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della regione

Redazione

21 Maggio 2021 16:28

«Sono già in campagna elettorale per governare la Sicilia, stiamo definendo l’organizzazione del movimento di 'liberazione' dell’isola, lo presenterò a settembre e ne vedranno delle belle. Giocare d’anticipo è la mia storia. Non sono abituato ad aspettare il battesimo di qualcuno, pretendere ora attenzioni particolari è prematuro. Con Salvini c'è stima reciproca, coltiviamo il rapporto ma per me non è precondizione: non è che mi serve il benestare suo o di Berlusconi per fare le mie scelte». Così conversando con l'Ansa Cateno De Luca, attuale sindaco di Messina e leader del movimento 'Sicilia Vera'.



