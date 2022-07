Politica 395

Cateno De Luca: "Caltanissetta rappresenta l'emblema del fallimento della politica sanitaria di Ruggero Razza"

La visita di oggi a Caltanissetta si concluderà a Gela con un comizio alle ore 19:30

Redazione

“Nelle scorse ore l’assessore Ruggero Razza nel corso della conferenza stampa sull’analisi della mobilità passiva ospedaliera in Sicilia ha fornito dati discutibili. Razza presenta come positivi i dati riferiti al 2021 che segnalano un calo significativo della mobilità passiva ospedaliera che scende sotto l’8 percento. Peccato che Razza faccia finta di ignorare che il calo si è registrato nell’anno della pandemia in cui era impossibile spostarsi e gli ospedali avevano rinviato gli interventi non urgenti. L’enormità delle falsità enunciate da Razza si scontra con la realtà dei fatti. A Caltanissetta la sanità ad esempio è al collasso.

Solo pochi giorni fa un’inchiesta apparsa sul Giornale di Sicilia ha messo in luce le carenze di organico e i trasferimenti di personale sanitario nei presidi ospedalieri e negli ambulatori della provincia. Razza ne è a conoscenza? Piuttosto che ironizzare sulle presunte cose che ‘non saprei fare’ Razza dovrebbe dare risposte al territorio, ma ormai è troppo tardi. Ci penseremo noi il 6 novembre, quando ci insedieremo a Palermo a cambiare finalmente il sistema.” È quanto ha affermato il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca rispondendo alle domande dei giornalisti stamani nel corso di una conferenza stampa a Caltanissetta. La tappa a Caltanissetta oggi fa parte del tour che il leader di Sicilia Vera sta portando avanti in tutta la regione. Dopo le tappe di Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa oggi a Caltanissetta Cateno De Luca ha illustrato la strategia che Sicilia Vera intende mettere in atto attraverso la composizione delle “liste di testimonianza”.

“Il nostro obiettivo, afferma De luca, è portare avanti il modello Messina e reclutare uomini e donne che vogliano testimoniare il loro amore per la Sicilia mettendo a disposizione del progetto Sicilia Vera la propria candidatura. Lanciamo la sfida di individuare una sentinella in ogni comune. Sicilia Vera mira ad una strategia che ci consenta di essere presenti in tutti i comuni dell’Isola. Questa, ha concluso Cateno De luca, per chi come noi ha scelto di non scendere a compromessi è una battaglia che possiamo vincere solo unendo le forze.” La visita di oggi a Caltanissetta si concluderà a Gela con un comizio alle ore 19:30 al quale prenderà parte anche Guglielmo Panebianco, fondatore del movimento No Muos.



