Cronaca 1664

Catanissetta, attivisti protestano a Pian del Lago e impediscono l'uscita di un pullman della polizia

Due di loro si sono incatenati sotto un pullman con sopra alcuni stranieri che dovevano essere rimpatriati

Rita Cinardi

Un pullman di stranieri che dovevano essere rimpatriati è stato bloccato da alcuni attivisti che si sono attaccati al mezzo. Gli attivisti, circa una ventina, si sono fatti trovare fuori dal centro di Pian del Lago di Caltanissetta da dove era in partenza un pullman per rimpatriare gli ospiti del Cpr (Centro permanente per i rimpatri). Diverse pattuglie della polizia sono impegnate a Pian del Lago per fermare e identificare gli attivisti. I fermati sono 17. Dopo aver bloccato il pullman, due di essi si sono incatenati sotto il mezzo, impedendone la marcia. Sarebbero attivisti noti alla Polizia e che al momento sono in questura per essere identificati e probabilmente denunciati.



