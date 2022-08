Cronaca 357

Catania, polizia ferma coppia sullo scooter senza casco con la figlia neonata e la folla accorre per "difenderli"

Una cinquantina di persone del quartiere, oltre a offendere e insultare la polizia, hanno preso a calci l'autovettura di servizio

Redazione

Viaggiava a San Cristoforo su uno scooter con la compagna e con la figlia neonata. E quando i poliziotti lo hanno fermato, lui ha aggredito gli agenti, mentre la donna ha chiamato in aiuto il quartiere riuscendo a radunare una cinquantina di persone che hanno cercato di “difendere” l’energumeno dando anche calci all’auto della Polizia. Alla fine è stato necessario chiamare i rinforzi per riportare tutto alla calma. Protagonista in negativo un pregiudicato di 34 anni che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Tutto è accaduto in una strada nel cuore del rione San Cristoforo quando i poliziotti hanno visto transitare a velocità sostenuta uno scooter a bordo del quale c’era una coppia con la propria figlioletta neonata, tutti e tre privi del casco. A quel punto gli agenti hanno deciso di fermare il conducente che però, nonostante venisse invitato a scendere dalla moto, ha tentato di fuggire accelerando. Gli agenti lo hanno lo stesso bloccato e a quel punto ha cominciato a minacciare e spintonare uno degli agenti e ingaggiato una colluttazione con entrambi, mentre la compagna ha tentato di ostacolare l’operato dei poliziotti richiamando l’attenzione degli abitanti del quartiere. Sul posto sono giunte altre volanti che hanno dovuto fronteggiare una folla di circa cinquanta persone, che, oltre ad offendere ed insultare la polizia, hanno preso a calci l’autovettura di servizio dove nel frattempo era stato condotto il pregiudicato.



