Cronaca 273

Catania, neonato abbandonato in una cesta vicino all'ospedale Ferrarotto

I medici, dopo la prima visita, ne hanno constatato l’ottimo stato di salute disponendo comunque, per precauzione, il ricovero nel reparto di Neonatologia

Redazione

29 Maggio 2022 09:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/catania-neonato-abbandonato-in-una-cesta-vicino-allospedale-ferrarotto Copia Link Condividi Notizia

È stato un pianto simile a un lamento a richiamare una donna verso una cesta in strada, vicino all’ospedale Ferrarotto. Non appena si è avvicinata, la donna ha visto una manina sbucare dall’involucro e poi il piccolo corpo di un bambino appena nato, avvolto in una coperta, con il cordone ombelicale ancora attaccato. La signora ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Il piccolo è stato immediatamente accudito dai carabinieri che, dopo averlo avvolto in un’altra copertina pulita fornita da una residente della zona, lo hanno adagiato nella vettura in servizio in attesa dell’arrivo dei medici del 118. Il neonato è stato quindi portato con un’ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima.

I medici, dopo la prima visita, ne hanno constatato l’ottimo stato di salute disponendo comunque, per precauzione, il ricovero nel reparto di Neonatologia dove rimarrà in osservazione. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania e sono state avviate le indagini per cercare di rintracciare la persona che lo ha abbandonato davanti l’ospedale in via Rametta. Le prime ore saranno fondamentali per analizzare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in zona. Il piccolo si presuppone fosse nato solo da qualche ora e la cesta si trovava in una zona popolosa della città dietro un muretto diroccato. L’area è accessibile a chiunque.



È stato un pianto simile a un lamento a richiamare una donna verso una cesta in strada, vicino all'ospedale Ferrarotto. Non appena si è avvicinata, la donna ha visto una manina sbucare dall'involucro e poi il piccolo corpo di un bambino appena nato, avvolto in una coperta, con il cordone ombelicale ancora attaccato. La signora ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Il piccolo è stato immediatamente accudito dai carabinieri che, dopo averlo avvolto in un'altra copertina pulita fornita da una residente della zona, lo hanno adagiato nella vettura in servizio in attesa dell'arrivo dei medici del 118. Il neonato è stato quindi portato con un'ambulanza all'ospedale Garibaldi Nesima. I medici, dopo la prima visita, ne hanno constatato l'ottimo stato di salute disponendo comunque, per precauzione, il ricovero nel reparto di Neonatologia dove rimarrà in osservazione. Sul caso ha aperto un'inchiesta la Procura di Catania e sono state avviate le indagini per cercare di rintracciare la persona che lo ha abbandonato davanti l'ospedale in via Rametta. Le prime ore saranno fondamentali per analizzare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in zona. Il piccolo si presuppone fosse nato solo da qualche ora e la cesta si trovava in una zona popolosa della città dietro un muretto diroccato. L'area è accessibile a chiunque.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare