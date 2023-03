Catania, minaccia di morte la ex per non farla testimoniare sui maltrattamenti subiti

Cronaca 110

Catania, minaccia di morte la ex per non farla testimoniare sui maltrattamenti subiti

L’uomo, tra l’altro, avrebbe apostrofato la donna con parole volgari ed offensive, come «zingara, morta di fame», e l’avrebbe anche minacciata di morte

Redazione

04 Marzo 2023 18:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/catania-minaccia-di-morte-la-ex-per-non-farla-testimoniare-sui-maltrattamenti-subiti Copia Link Condividi Notizia

Avrebbe minacciato di morte l’ex convivente, con la quale ha due figli, se si fosse presentata all’udienza davanti al Tribunale nel processo per maltrattamenti in famiglia in cui era imputato dopo la denuncia della donna. E’ l’accusa contestata dalla Procura distrettuale a un 38enne della provincia etnea che è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Catania e posto ai domiciliari. Nei suoi confronti militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip.

Le indagini erano state avviate dopo la denuncia dell’ex convivente di condotte persecutorie e prevaricatorie di cui sarebbe stata vittima per l’ossessiva morbosa gelosia del 38enne. L’uomo, tra l’altro, avrebbe apostrofato la donna con parole volgari ed offensive, come «zingara, morta di fame», e l’avrebbe anche minacciata di morte. L’ultima intimidazione nel febbraio scorso dopo la convocazione della donna come testimone davanti al Tribunale di Catania nell’ambito del procedimento penale nato dopo la denuncia presentata nei confronti del 38enne. La donna, fortemente turbata, non si è presentata in aula.



Avrebbe minacciato di morte l'ex convivente, con la quale ha due figli, se si fosse presentata all'udienza davanti al Tribunale nel processo per maltrattamenti in famiglia in cui era imputato dopo la denuncia della donna. E' l'accusa contestata dalla Procura distrettuale a un 38enne della provincia etnea che è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Catania e posto ai domiciliari. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia dell'ex convivente di condotte persecutorie e prevaricatorie di cui sarebbe stata vittima per l'ossessiva morbosa gelosia del 38enne. L'uomo, tra l'altro, avrebbe apostrofato la donna con parole volgari ed offensive, come «zingara, morta di fame», e l'avrebbe anche minacciata di morte. L'ultima intimidazione nel febbraio scorso dopo la convocazione della donna come testimone davanti al Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento penale nato dopo la denuncia presentata nei confronti del 38enne. La donna, fortemente turbata, non si è presentata in aula.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare