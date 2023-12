Cronaca 187

Catania, la banda dell'escavatore colpisce: rimosso il Postamat a Nesima

Sul caso indagano i carabinieri che sono intervenuti. E’ in corso la quantificazione del danno

Redazione

02 Dicembre 2023 10:08

La banda dell’escavatore colpisce ancora a Catania. Questa volta il mezzo meccanico è stato usato per scardinare e portarsi via il Postamat dell’ufficio postale di via Pacinotti a Nesima. Sul caso indagano i carabinieri che sono intervenuti. E’ in corso la quantificazione del danno.



