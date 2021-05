Cronaca 963

Catania, infarto in tribunale: padre dell'imputato muore durante il processo

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, sulla tempistica dei soccorsi e disporrà l’autopsia

Redazione

10 Maggio 2021 18:16

Il padre di un imputato di un processo che si celebra a Catania è morto in un aula del Tribunale poco prima di deporre come testimone. Secondo i primi accertamenti sarebbe rimasto vittima di un infarto al miocardio. L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è stato soccorso da un agente di polizia giudiziaria con il defibrillatore che è in uso al Palazzo di giustizia. Personale medico del 118 ha poi tentato di rianimarlo, ma l’uomo è deceduto nell’aula. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, sulla tempistica dei soccorsi e disporrà l’autopsia.(Gds.it)



Il padre di un imputato di un processo che si celebra a Catania è morto in un aula del Tribunale poco prima di deporre come testimone. Secondo i primi accertamenti sarebbe rimasto vittima di un infarto al miocardio. L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è stato soccorso da un agente di polizia giudiziaria con il defibrillatore che è in uso al Palazzo di giustizia. Personale medico del 118 ha poi tentato di rianimarlo, ma l'uomo è deceduto nell'aula. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sulla tempistica dei soccorsi e disporrà l'autopsia.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare