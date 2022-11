Catania, imprenditore rubava energia elettrica per alimentare piscina, sala cinema e ascensore privato

Cronaca

Catania, imprenditore rubava energia elettrica per alimentare piscina, sala cinema e ascensore privato

L’uomo avrebbe rubato più di 450.000 kWh di energia per un importo complessivo di 81.846 euro

Redazione

Agenti del commissariato di polizia Borgo Ognina a Catania hanno denunciato un imprenditore di 63 anni accusato di furto aggravato e continuato di energia elettrica: avrebbe collegato il quadro dell’impianto elettrico della sua villa di lusso con piscina, sala cinema ed ascensore privato, con un palo dell’illuminazione pubblica ubicato sulla strada. Il prelievo di energia avveniva attraverso un cavo elettrico che per non essere visibile era stato interrato al di sotto il manto stradale. L’uomo avrebbe rubato più di 450.000 kWh di energia per un importo complessivo di 81.846 euro.



