Esplosione all'interno di un appartamento per una fuga di gas, feriti a Catania quattro vigili del fuoco

I quattro vigili hanno riportato ustioni di primo e secondo grado a volto e mani

E' di quattro vigili del fuoco feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta oggi (2 agosto) all'interno di un appartamento in via Carmelo Abate 7, a Catania, mentre era in corso un intervento di verifica per fuga di gas da parte della squadra del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania. I quattro vigili sono rimasti coinvolti nella deflagrazione della miscela aria-gas (GPL) ed hanno riportato ustioni di primo e secondo grado a volto e mani, uno anche un trauma al ginocchio.

Due si trovano presso l'ospedale Garibaldi Centro di Catania e gli altri due presso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Entrati in codice giallo, sono stati sottoposti agli approfondimenti e alle medicazioni del caso da parte degli specialisti. Lo scorso 30 luglio si è sviluppato un incendio in un garage di via Cassiopea 29, a San Giovanni Galermo, a Catania. Evacuati a scopo precauzionale, per la grande quantità di fumo che si è sviluppato, 8 nuclei familiari abitanti nell'edificio soprastante di quattro piani. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, con l'ausilio di un'autobotte e un'autoscala.(Gds.it)



