Cronaca 1320

Catania, Etna in attività: chiuso l'aeroporto fino alle 13 di oggi

Dopo l'incendio dello scorso 16 luglio lo scalo era stato riaperto

Redazione

L'aeroporto di Catania resterà chiuso questa mattina fino alle 13, secondo quanto riferito dalla società che gestisce lo scalo sul proprio sito, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Continua l'estate complicata per lo scalo etneo, dopo l'incendio del 16 luglio scorso che ha permesso la completa riapertura solo pochi giorni fa, nella giornata di oggi a rimanere chiusi sono gli spazi aerei C1 e B3, con tutti gli arrivi e le partenze inibite. "Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea - si legge in una nota della società che gestisce lo scalo -, per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto".



