Cronaca 386

Catania, due giovani scoperte con 6 chili di cocaina in casa e 78mila euro: arrestate

Il Gip Tribunale di Catania ha applicato loro la misura della custodia cautelare in carcere

Redazione

Due giovani donne, B.A. e B.M., sono state arrestate a Catania dalla Polizia di Stato perché sorprese in possesso di più di sei chili di cocaina. Devono rispondere di traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di averne trafficato un ingente quantitativo. B.A. è stata bloccata lunedì scorso nel quartiere San Giorgio dagli agenti, che l'hanno vista arrivare alla guida di un'autovettura ed entrare in un'abitazione della quale era stato segnalato un andirivieni di persone sospetto. Fermata all'uscita dell'abitazione, B.A. è stata trovata in possesso di un involucro sottovuoto con 13 grammi di cocaina. Nell'abitazione gli agenti hanno trovato l'altra giovane donna B.M. e 6 kg di cocaina suddivisi in panetti. Gli agenti hanno anche he perquisito la casa di B.A, nei pressi di Piazza Palestro e hanno trovato 78 mila euro in contanti. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto provento del traffico di cocaina. Le due donne sono state rinchiuse nel carcere di Catania ed in quello di Gazzi e ieri in sede di convalida dell'arresto e del sequestro della cocaina e del denaro, Il Gip Tribunale di Catania ha applicato loro la misura della custodia cautelare in carcere. (ANSA).



