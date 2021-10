Cronaca 575

Catania devastata dal maltempo, feriti e alberi sradicati: disagi anche all'aeroporto

umerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di scantinati e garage

Redazione

05 Ottobre 2021 17:19

La violenta perturbazione che sta attraversando la Sicilia ha causato diversi danni e disagi anche sulla costa orientale dell'isola, in particolare in provincia di Catania. Nel capoluogo etneo un forte tornado seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel pomeriggio nel centro storico, causando seri danni alle abitazioni e agli esercizi commerciali. Diversi gli alberi sradicati e i lampioni caduti, mentre alcuni cittadini sono rimasti feriti.

La forte ondata di pioggia e le raffiche di vento stanno danneggiando anche alcuni edifici del quartiere Librino dove sono stati divelti alcuni alberi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti di scantinati e garage e decine di interventi da parte dei pompieri. Disagi anche all'aeroporto Fontanarossa, dove sono stati annunciati possibili ritardi per quanto riguarda i voli in arrivo e in partenza.(Gds.it)



