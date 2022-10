Cronaca 151

Catania, aggredirono poliziotti durante corteo funebre: 6 persone denunciate

Il Questore di Catania ha inoltre emesso nei confronti degli indagati quattro avvisi orali per coloro che hanno aizzato le persone contro gli agenti

Redazione

La polizia di Catania ha denunciato sei persone per aver aggredito il 5 ottobre scorso, insieme ad altre persone ancora da identificare, nel quartiere di Librino alcuni agenti durante un corteo funebre di due giovani morti in un incidente stradale. Devono rispondere di oltraggio, resistenza, minacce gravi e lesioni personali a pubblico ufficiale, danneggiamento di due autovetture della Polizia, porto abusivo di oggetti atti ad offendere ed istigazione a disobbedire alle leggi. Il Questore di Catania ha inoltre emesso nei confronti degli indagati quattro avvisi orali per coloro che hanno aizzato le persone contro la Polizia di Stato e due Daspo sportivi cd. 'fuori contesto'.



