Castelvetrano, il Comune vuole assumere un giornalista a titolo gratuito

Il sindaco si difende: il Comune in dissesto finanziario e la normativa non consente di riconoscere indennità economiche

Redazione

“È indetta una selezione pubblica per il conferimento a soggetto estraneo all'Amministrazione, tramite nomina fiduciaria, dell’incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 L.150/2000, a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso spese”. È quanto si legge in una determina del Comune di Castelvetrano, pubblicata nei giorni scorsi nella sezione 'Avvisi' del sito istituzionale. “Pensavamo di averle viste tutte nel settore dell’informazione da parte delle amministrazioni pubbliche di questa provincia – ha detto Vito Orlando, segretario provinciale di Trapani di Assostampa – ma al peggio non c’è fine. Un insieme di errori giuridico-amministrativi, per non parlare del versante etico, chiedendo a un lavoratore di prestare la propria opera intellettuale senza compenso, come non accade nemmeno nel caporalato”.

“E, come se non bastasse – ha aggiunto Orlando - la determina elenca una lunga serie di attività che questo portavoce dovrebbe svolgere, tutte funzioni proprie dell’ufficio stampa, di cui all’art. 9 della Legge 150/2000 e non del portavoce. Il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, ritiri immediatamente il provvedimento in autotutela. Credo che un intervento diretto dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, sia ineludibile”.

"Il Comune di Castelvetrano è in dissesto finanziario e la normativa non consente di riconoscere indennità economiche, l'alternativa sarebbe il silenzio obbligato", spiega all'AGI il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano (M5s), replicando all'Assostampa di Trapani. "A causa del dissesto finanziario in cui versa l'ente non è possibile riconoscere indennità economiche per Esperti, Consulenti e Portavoce - continua il sindaco Alfano, in una nota inviata stamane -, tutte figure indispensabili per un buon funzionamento comunale, attualmente ricoperte da professionisti, intellettuali, che prestano la loro pregevole opera gratuitamente".

Il Comune è in dissesto finanziario dal 2019, dichiarato alcuni mesi prima dell'elezione di Alfano, e da allora ha dovuto far meno di un ufficio stampa. Riferendosi alle denunce di questi giorni, per il primo cittadino di Castelvetrano, "richiamando il corretto principio che ogni lavoro va correttamente remunerato, non tengono conto di alcune considerazioni meritevoli di attenzione", come "il diritto di una comunità ad essere costantemente e correttamente informata in ordine alle attività del sindaco e dell’Amministrazione tutta" e "il diritto/dovere dell’amministrazione di operare una comunicazione nella forma più semplice e chiara e quindi professionale, per arrivare a tutti i concittadini e non solo". Infine, secondo Alfano "chi ha la consapevolezza degli ambiti in cui dovrà operare, seppur per un limitato periodo gratuitamente, e tuttavia ne farà formale richiesta, dimostrerà immediatamente di avere carattere e le doti necessarie per un futuro professionale gratificante anche dal punto di vista economico: nella buona sintesi, scommetterà su se stesso". (Marco Bova, Agi.it)



