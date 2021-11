Cronaca 131

Castelvetrano, anziana assume badante per le "scappatelle notturne" del gatto

Danilo, questo il nome del felino, ha l'abitudine di rientrare alle tre di notte

Redazione

04 Novembre 2021 09:11

Non sembri una stranezza, è solo un atto d’amore quello dell’anziana donna che ha assunto una badante per il suo gatto Danilo. Un felino di tutto rispetto e di sei anni, che da qualche tempo ha anche la badante. Sì, perché l’anziana proprietaria una 90enne M.L di Castelvetrano, ha deciso di pagare 700 euro al mese a una badante per consentire al suo gatto - alle tre della notte - di fare ritorno a casa al quarto piano di un immobile senza ascensore. La fortunata badante è una giovane mamma con figli e disoccupata. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Elio Indelicato



