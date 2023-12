Cronaca 187

Cassazione annulla il "blocco" del tribunale dei libri sulla mafia chiesti dal boss Graviano

Il capo della famiglia di Brancaccio voleva leggere la collana «Storia della criminalità organizzata»

Redazione

22 Dicembre 2023 17:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/cassazione-il-boss-giuseppe-graviano-annulla-il-blocco-del-tribunale-dei-libri-sulla-mafia Copia Link Condividi Notizia

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, lo scorso luglio, aveva bloccato tre libri sulla mafia acquistati dal boss di Brancaccio Giuseppe Graviano per il tramite dell’impresa interna al carcere di Terni dove è detenuto al 41 bis. Si tratta, in particolare, di volumi che facevano parte della collana «Storia della criminalità organizzata» pubblicata lo scorso anno in allegato alla Gazzetta dello Sport. I libri riguardavano temi legati a Cosa Nostra.

Dopo il nulla osta ricevuto dal Tribunale di sorveglianza di Spoleto, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, dove Graviano era imputato nel processo «'Ndrangheta stragista», ha disposto il trattenimento dei libri per evitare che il boss potesse "acquisire informazioni, notizie sulle vicende trattate - è scritto nel provvedimento - che possono essere utilizzate per elaborare strategie e impartire disposizioni nell’ambito del contesto mafioso di appartenenza".

Il blocco dei libri è stato poi confermato dal Tribunale di Reggio Calabria «tenuto conto della materia trattata dagli scritti e della personalità del soggetto».



La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, lo scorso luglio, aveva bloccato tre libri sulla mafia acquistati dal boss di Brancaccio Giuseppe Graviano per il tramite dell'impresa interna al carcere di Terni dove è detenuto al 41 bis. Si tratta, in particolare, di volumi che facevano parte della collana «Storia della criminalità organizzata» pubblicata lo scorso anno in allegato alla Gazzetta dello Sport. I libri riguardavano temi legati a Cosa Nostra. Dopo il nulla osta ricevuto dal Tribunale di sorveglianza di Spoleto, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, dove Graviano era imputato nel processo «'Ndrangheta stragista», ha disposto il trattenimento dei libri per evitare che il boss potesse "acquisire informazioni, notizie sulle vicende trattate - è scritto nel provvedimento - che possono essere utilizzate per elaborare strategie e impartire disposizioni nell'ambito del contesto mafioso di appartenenza".

Il blocco dei libri è stato poi confermato dal Tribunale di Reggio Calabria «tenuto conto della materia trattata dagli scritti e della personalità del soggetto».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare