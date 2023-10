Cronaca 336

Cassazione, cadono alcune accuse per la giudice Saguto. Nuovo processo a Caltanissetta

Altre imputazioni hanno retto. Il processo torna in Appello perché bisogna rideterminare la pena

Redazione

Reggono solo in parte in Cassazione le accuse contro l’ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo Silvana Saguto sotto processo per corruzione, falso e abuso d’ufficio. Alcuni capi di imputazione contestati alla giudice hanno retto, per altri la Corte ha disposto un annullamento senza rinvio, per altri ancora un annullamento con rinvio alla corte d’appello di Caltanissetta che dovrà rideterminare la pena.

In secondo grado la magistrata aveva avuto 8 anni e 10 mesi. La pena sarà certamente ridotta nel nuovo processo d’appello dopo il verdetto di oggi. (ANSA).



