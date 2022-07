Attualita 211

Cassa integrazione, via libera dall'Inps se le temperature superano 35 gradi

Lo si legge in una nota congiunta Inps e Inail che chiarisce le linee guida per prevenire le patologia da stress termico

Redazione

26 Luglio 2022 17:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/cassa-integrazione-via-libera-dallinps-se-le-temperature-superano-35-gradi Copia Link Condividi Notizia

"Le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell'integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature "percepite". Lo si legge in una nota congiunta Inps e Inail in merito alla pubblicazione Inail che chiarisce linee guida per prevenire le patologia da stress termico tenuto conto che I fenomeni climatici estremi sono in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.(La Sicilia.it)



"Le imprese potranno chiedere all'Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell'integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature "percepite". Lo si legge in una nota congiunta Inps e Inail in merito alla pubblicazione Inail che chiarisce linee guida per prevenire le patologia da stress termico tenuto conto che I fenomeni climatici estremi sono in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.(La Sicilia.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare