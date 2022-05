Cronaca 2587

Caso sospetto di vaiolo delle scimmie a Canicattì, paziente trasferito al Policlinico di Palermo

In un primo tempo era stata chiesta la disponibilità di ricoverare l'uomo nel reparto di Malattie Infettive di Caltanissetta ma al momento il reparto è adibito solo all'accoglienza di malati covid

Rita Cinardi

In Sicilia da qualche giorno è ricoverato al Policlinico di Palermo un uomo su cui si stanno facendo analisi per verificare se abbia il vaiolo delle scimmie. Il tampone per le analisi è stato inviato al laboratorio di virologia dell'ospedale Spallanzani di Roma. Un altro uomo di nazionalità marocchina che si trovava a Canicattì, ospite di un centro di accoglienza per migranti sta per essere portato al Policlinico di Palermo sempre perché sospettato di avere il vaiolo delle scimmie. Anche su di lui saranno prelevati i campioni e inviati allo Spallanzani. Lo confermano fonti dell'assessorato regionale alla Salute. In un primo tempo era stata chiesta la disponibilità di ricoverare l'uomo nel reparto di Malattie Infettive di Caltanissetta ma al momento il reparto è adibito solo all'accoglienza di malati covid. Per cui la centrale operativa del 118 ha disposto il trasferimento a Palermo.



