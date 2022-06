Cronaca 43

Caso Open Arms, Salvini a Palermo: "Non ho messo a rischio la salute di nessuno"

Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento a Telelombardia questa mattina prima di entrare nell’aula bunker dell’Ucciardone

Redazione

17 Giugno 2022 10:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caso-open-arms-salvini-a-palermo-non-ho-messo-a-rischio-la-salute-di-nessuno Copia Link Condividi Notizia

«Conto di poter dimostrare che ho semplicemente fatto quello che era mio diritto fare senza mettere a rischio la salute di nessuno: una nave spagnola che non vuole andare in altri Paesi non si capisce perché deve arrivare in Italia. Se tutte le navi del mondo decidono di andare a Lampedusa è un problema». Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento a Telelombardia questa mattina prima di entrare nell’aula bunker dell’Ucciardone, a Palermo, per l’udienza del processo Open Arms. «Ho sentito il sindaco di Lampedusa - aggiunge - l’isola ha un tetto per i migranti di 300 e ne ha invece 1500, immaginate per il turismo. Ieri sono sbarcati più di 1000 clandestini».



«Conto di poter dimostrare che ho semplicemente fatto quello che era mio diritto fare senza mettere a rischio la salute di nessuno: una nave spagnola che non vuole andare in altri Paesi non si capisce perché deve arrivare in Italia. Se tutte le navi del mondo decidono di andare a Lampedusa è un problema». Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento a Telelombardia questa mattina prima di entrare nell'aula bunker dell'Ucciardone, a Palermo, per l'udienza del processo Open Arms. «Ho sentito il sindaco di Lampedusa - aggiunge - l'isola ha un tetto per i migranti di 300 e ne ha invece 1500, immaginate per il turismo. Ieri sono sbarcati più di 1000 clandestini».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare