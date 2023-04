Cronaca 237

Caso di scabbia in un liceo di Palermo: il dirigente manda una circolare ai genitori

La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita, un acaro che causa un intenso prurito

Redazione

(Gds.it) Dopo sei giorni di vacanza per le festività pasquali, si ritorna in classe, ma al liceo delle scienze umane e linguistico Danilo Dolci, a Palermo, c'è preoccupazione per un caso di scabbia riscontrato e comunicato alle famiglie dal dirigente scolastico attraverso una circolare. Matteo Croce, ieri, ha inviato una nota ai genitori, agli alunni, al personale dell'istituto, al personale Ata e al direttore dei servizi generali e amministrativi con la quale comunica che è stato accertato tra gli studenti del plesso di via Augusto Elia un caso di scabbia.

"Si specifica che il contagio in ambito scolastico è difficile in quanto 'il contagio avviene in genere per contatto diretto e prolungato, pelle contro pelle, ma non potendo escludere un'eventuale possibilità, lo scrivente invita le famiglie a prestare attenzione a eventuali lesioni cutanee e/o sintomi tra gli studenti e a rivolgersi immediatamente al proprio medico curante e/o al pediatra per una visita di controllo". Il preside ha inoltre predisposto che le pulizie giornaliere vengano intensificate.

Che cos'è la scabbia

La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita, un acaro che causa un intenso prurito. Si tratta di un disturbo contagioso che può diffondersi in modo molto rapido, ma che può essere risolto altrettanto rapidamente. La scabbia è altamente contagiosa e di solito viene trasmessa attraverso ul contatto prolungato tra le epidermidi, oppure mediante rapporti sessuali con un'altra persona infetta; gli acari non possono saltare né volare, questo significa che il contagio può solo avvenire attraverso il contatto diretto con il parassita. Oltre ai cunicoli, alle papule e ai noduli, spesso il paziente presenta escoriazioni cutanee diffuse, talvolta crostose, segno del grattamento indotto dall'intenso prurito. Le lesioni escoriate possono favorire delle sovra-infezioni, specialmente batteriche. Il dermatologo prescrive una giusta cura a base di creme anti scabbia per uccidere gli acari che stanno scavando la pelle.



