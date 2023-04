Attualita 81

Casino Live Blackjack: regole, varianti e probabilità

Parte della popolarità del blackjack si spiega con il fatto che le regole del gioco sono facili da imparare e il gioco è veloce

Il blackjack è uno dei giochi da casinò più popolari, disponibile in molte varianti diverse. Tuttavia, indipendentemente dal gioco scelto, l'obiettivo finale sarà lo stesso: avvicinarsi il più possibile a 21 con le carte scelte. Il blackjack si trova in quasi tutti i casinò online, sia in versione computerizzata che in un live casinò Sportaza gestito da croupier esperti. I migliori casinò offrono i loro bonus per il blackjack o ospitano tornei in cui si compete con altri giocatori.

Parte della popolarità del blackjack si spiega con il fatto che le regole del gioco sono facili da imparare e il gioco è veloce. Inoltre, le diverse versioni del gioco offrono una varietà sufficiente anche ai giocatori più esperti. Sebbene la fortuna sia molto importante, anche le abilità del giocatore giocano un ruolo importante, quindi è importante conoscere le regole e utilizzare una strategia.

Probabilità del blackjack. Quando si gioca al blackjack casino live, ovviamente, l'obiettivo principale deve essere quello di vincere la partita. Pertanto, le quote giocano un ruolo importante in questo caso, perché migliore è la percentuale di vincita, maggiore è la probabilità di vincere. Il blackjack è noto per essere il gioco di carte con la più alta percentuale di vincita. La sua RTP è quotata all'incredibile 99%, il che significa che in media si ricevono indietro 99 dollari per ogni 100 dollari scommessi. Non troverete quote così vantaggiose in nessun altro gioco di casinò.

Le regole del Blackjack casino live in breve. In questa sezione esamineremo le regole del gioco.

● Dopo che tutti i giocatori si sono seduti al tavolo, vengono piazzate le scommesse. Esse possono essere effettuate sui campi (caselle) contrassegnati, rispettando i limiti di puntata specificati.

● Non appena i giocatori hanno piazzato le loro puntate, il mazziere distribuisce le carte. Ogni giocatore riceve prima una carta scoperta, così come il mazziere, poi tutti i giocatori ricevono un'altra carta scoperta, ma non il mazziere.

● Il giocatore alla sinistra del mazziere va per primo e può colpire (richiedere) le carte per tutto il tempo che vuole. Se pensa di essere abbastanza vicino a 21, non accetta altre carte (sta). Se supera il 21, perde immediatamente. Tutti gli altri giocatori seguono lo stesso principio.

● Infine, è il turno del mazziere di pescare la sua seconda carta. Con 17 o più punti non può girare altre carte (stand), con 16 o meno deve pescare un'altra carta (draw). Se il mazziere supera il 21, tutti i giocatori ancora in gioco vincono, altrimenti vince il giocatore il cui totale si avvicina di più al 21. Se il giocatore e il mazziere hanno lo stesso punteggio, il mazziere può scegliere di giocare a carte scoperte. Se il giocatore e il banco hanno lo stesso numero di punti, si ha un pareggio. Le vincite vengono distribuite e inizia un nuovo round.

Le versioni più popolari del Blackjack. Molti sviluppatori di giochi hanno cercato di vivacizzare il gameplay creando giochi con più modi di vincere, come il Blackjack Progressivo o il Super 21. Altri hanno optato per varianti in cui il giocatore ha la possibilità di giocare più mani contemporaneamente per aumentare le probabilità di vincita. La versione casino live è la scelta migliore per familiarizzare con le regole e il modo di giocare. E se siete alla ricerca di una certa varietà, allora scegliete giochi come Super Fun 21, Vegas Strip, Switch o Pontoon, che offrono alcune eccitanti funzioni aggiuntive.

Blackjack Switch. Il Blackjack Switch si gioca con due mani e si possono scambiare le carte tra loro. In questo modo è possibile elaborare nuove strategie e aumentare notevolmente le possibilità di vincita.

Spanish 21. La versione spagnola del Blackjack si gioca con un mazzo composto da 48 carte. Tuttavia, qui manca il 10. Questo comporta alcuni svantaggi per il giocatore, per cui esistono alcune regole speciali per compensarlo. Il blackjack del giocatore batte quello del banco e si ottiene una vincita extra se non si supera il 21 con 5, 6 o 7 carte o se si fa 21 con tre sette.

Super Fun 21

Il Super Fun 21 si gioca con 52 carte senza jolly. La differenza principale rispetto al blackjack classico sta nei pagamenti.

Vegas Strip Blackjack

Il Vegas Strip Blackjack ha regole simili al blackjack classico, con sottili differenze. Ad esempio, se il banco riceve un 17, deve aspettare. I giocatori possono dividere fino a tre volte e con questa variante è anche possibile stipulare un'assicurazione.

Pontoon

Il pontoon è un'evoluzione del blackjack europeo. In questa variante, le due carte iniziali del banco non vengono scoperte. Di conseguenza, i giocatori possono contare su quote piuttosto alte.



