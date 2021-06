Attualita 537

Cashback 2021, ecco quando arriva il rimborso da 150 euro e come funziona il superpremio da 1500

Dal primo luglio partiranno i rimborsi da parte di Consap e per chi ha aderito all'iniziativa potrà riceverà l'accredito sul conto corrente

Redazione

23 Giugno 2021 11:25

Il 30 giugno si chiuderà la prima fase del cashback 2021. Dunque arriva il momento del pagamento del rimborso e l’accredito della liquidazione del super-premio da 1.500 euro. Ma resta ancora il dubbio su ciò che avverrà nella seconda parte dell'anno ovvero dal primo luglio. Cambieranno le regole o tramonterà l'iniziativa? Dal primo luglio partiranno i rimborsi da parte di Consap e per chi ha aderito all'iniziativa potrà riceverà l'accredito sul conto corrente, al massimo entro il prossimo 29 agosto. Il valore del rimborso può raggiungere i 150 euro. Ne ha diritto chi dal primo gennaio al 30 giugno 2021 ha fatto almeno 50 transazioni utilizzando nei negozi bancomat, carte di credito o scegliendo la via del pagamento elettronico.

L'accredito consiste nella “liquidazione” della cifra accumulata (ovvero il 10% degli acquisti) fino a un massimo di 150 euro. Ma non solo: chi è tra i 100.000 italiani che da gennaio hanno effettuato il numero maggiore di transazioni elettroniche, avrà diritto anche al super cashback da 1.500 euro. I reclamiIl rimborso del cashback avviene attraverso bonifico sul conto corrente che è stato indicato durante la registrazione sull’app IO. Entro il 30 giugno è anche possibile cambiare l’Iban per l’accredito tramite l’applicazione. Sul portale reclami di Consap sarà possibile fare reclamo se non si riceverà il rimborso del cashback o se l'importo non sarà corretto.



