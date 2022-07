Attualita 161

Case da sogno, Zuckerberg vende la sua casa a San Francisco per 31 milioni di dollari

Con quattro camere da letto e quattro bagni, l’abitazione è nell’area di Dolores Heights

Mark Zuckerberg ha venduto la sua casa di San Francisco per 31 milioni di dollari, la cifra maggiore pagata quest’anno per una proprietà residenziale nelle città californiana. Con quattro camere da letto e quattro bagni, l’abitazione - riporta il New York Post - è nell’area di Dolores Heights. Zuckerberg l’aveva acquistata nel 2012 per 10 milioni di dollari.



