Cronaca 180

Case abusive nelle aree sismiche di Vulcano: carabinieri denunciano sette persone

L'ufficio illeciti del Comune di Lipari ha intimato ai responsabili la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione

Redazione

I carabinieri hanno denunciato alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto sette persone nell'isola di Vulcano alle Eolie, ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni al testo unico in materia di edilizia e di realizzazioni di opere in assenza di permesso a costruire, anche in aree soggette a vincolo sismico e in assenza dei pareri del genio civile e della soprintendenza per i beni culturali e ambientali. Tra i vari illeciti accertati, l'avere realizzato muri di cinta, ampliato vani, chiuso terrazzi preesistenti aumentando la cubatura dei fabbricati e ricavando ulteriori locali, realizzato un'ampia pavimentazione, una struttura in alluminio anodizzato e una tettoia in legno e cannucciato; in due casi, è stata accertata la realizzazione di opere abusive consistenti nell'avere collocato due roulotte in sede stabile con addirittura allacci idrici a cisterne, al fine di farne due unità abitative da utilizzare come vere e proprie case a uso stagionale. L'ufficio illeciti del Comune di Lipari ha intimato ai responsabili la demolizione delle opere abusive.



