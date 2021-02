Cronaca 155

Casciana non ce l'ha fatta: l'ex volontario di Gela, colpito da due tumori, più volte chiese aiuto

Massimo Casciana doveva partire alla volta di Milano per ricevere le cure del caso, ma il suo ricovero venne bloccato perchè affetto da Coronavirus

Redazione

19 Febbraio 2021 12:11

Massimo Casciana, il volontario 52enne della Protezione Civile di Gela, affetto da due tumori, non ce l’ha fatta. Le sue condizioni di salute, nonostante il trasferimento in ospedale per essere sottoposto alle cure necessarie, non gli hanno lasciato scampo. Casciana era balzato agli onori della cronaca, perché più volte aveva chiesto aiuto alle istituzioni. Avendo contratto il coronavirus, non era potuto partire alla volta di Milano per essere curato. Era rimasto a casa. Solo dopo aver lanciato diversi appelli, venne trasferito prima al Vittorio Emanuele di Gela e successivamente a Catania.

