Cronaca 1723

Casa di riposo lager a Serradifalco, operatore si difende: "Non ho mai maltrattato gli anziani"

Interrogato dal gip Gigi Omar Modica il giovane di Serradifalco Giuseppe Milazzo si è difeso respingendo le accuse di maltrattamenti

Rita Cinardi

30 Luglio 2021 11:23

Si è difeso davanti al gip Gigi Omar Modica, questa mattina, uno degli indagati per il reato di maltrattamenti nei confronti degli anziani con disabilità psichica ospiti di una casa di riposo di Serradifalco. Giuseppe Milazzo, 24 anni di Serradifalco, accusato in particolare di "culpa in vigilando" (responsabilità attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza di determinate persone reputate non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni) è stato raggiunto dalla misura interdittiva di 12 mesi del divieto di esercitare la professione di operatore presso comunità alloggio, case di riposo per anziani e presso ogni altro tipo di comunità.

Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe Dacquì, ha affermato di "non aver mai maltrattato nessuno" e che anzi si sarebbe preoccupato dello stato di salute degli anziani. Il giovane, come emerge dalle intercettazioni, si era anche lamentato della scarsa qualità del cibo. Milazzo ha aggiunto: "Non ho mai abbandonato nessuno anche perché in struttura era sempre presente h24 Giuseppe Biundo. Io andavo in struttura tre volte a settimana - ha affermato - e in mia presenza non sono mai state compiute gravi violenze. Quando ho visto che qualcuno dava scappellotti agli anziani o li sgridava io lo rimproveravo perché erano atteggiamenti che non condividevo assolutamente".



Si è difeso davanti al gip Gigi Omar Modica, questa mattina, uno degli indagati per il reato di maltrattamenti nei confronti degli anziani con disabilità psichica ospiti di una casa di riposo di Serradifalco. Giuseppe Milazzo, 24 anni di Serradifalco, accusato in particolare di "culpa in vigilando" (responsabilità attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza di determinate persone reputate non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni) è stato raggiunto dalla misura interdittiva di 12 mesi del divieto di esercitare la professione di operatore presso comunità alloggio, case di riposo per anziani e presso ogni altro tipo di comunità. Il giovane, assistito dall'avvocato Giuseppe Dacquì, ha affermato di "non aver mai maltrattato nessuno" e che anzi si sarebbe preoccupato dello stato di salute degli anziani. Il giovane, come emerge dalle intercettazioni, si era anche lamentato della scarsa qualità del cibo. Milazzo ha aggiunto: "Non ho mai abbandonato nessuno anche perché in struttura era sempre presente h24 Giuseppe Biundo. Io andavo in struttura tre volte a settimana - ha affermato - e in mia presenza non sono mai state compiute gravi violenze. Quando ho visto che qualcuno dava scappellotti agli anziani o li sgridava io lo rimproveravo perché erano atteggiamenti che non condividevo assolutamente".

Ti potrebbero interessare