Casa del Volontariato di Gela, rinnovate le cariche sociali: Gero Bongiorno eletto presidente

Si è proceduto ad informare i presenti della necessità di stilare un report trimestrale che documenti le attività di ogni associazione ospite della Casa

Redazione

12 Aprile 2021 12:41

Si è riunita lo scorso 18 marzo l’assemblea ordinaria dei soci della Casa del Volontariato di Gela, nel rigoroso rispetto delle norme di contenimento previste dall’emergenza Covid-19, distanziamento di 1.5 mt e obbligo della mascherina. Sono intervenuti Gero Bongiorno Casa del Volontariato, con le deleghe del MOVI e dell’associazione Gioia nel dare, Giuseppe Bruno Corpo Volontari Soccorso, Gaetano Iacona Centro Accoglienza Servirti, Cettina Di Vita Formica Operosa, Michele Curto Gruppo Archeologico Gheloi, Pino Valenti Associazione Progetto H, Salvatore Buccheri Delegazione Cesvop, Federico Albini Ade ed Emanuele Russo Un Balocco per amico.

Nel corso dell’assemblea, il Presidente Gero Bongiorno ha illustrato nei dettagli il Bilancio consuntivo, le entrate e le uscite dell’anno sociale trascorso, ottenendo l’approvazione unanime delle associazioni presenti. Sono state fornite tutte le informazioni relative al corretto uso dei locali della Casa del Volontariato con particolare attenzione alla gestione ed alla custodia della stanze assegnate ad ogni associazione, raccomando loro di custodirle e di mantenerne il decoro.

Si è proceduto, inoltre, ad informare i presenti della necessità di stilare un report trimestrale che documenti le attività di ogni associazione ospite della Casa. Questo report sarà inoltrato agli uffici comunali competenti. Tra i punti trattati, l’adeguamento della Casa del Volontariato alle nuove norme del Terzo Settore che prevede la trasformazione in ODV (Organizzazione di Volontariato).Viene presentato all’assemblea Giacomo Giurato, Presidente Regionale di ADOCES SICILIA ODV, l’associazione che si occupa della donazione delle cellule staminali emopoietiche e del sangue cordonale, al quale è stata assegnata una stanza da condividere con il Movi per lo svolgimento delle proprie attività di promozione della cultura del dono.

Tra i punti all’ordine del giorno era previsto il rinnovo delle cariche sociali. Un confronto costruttivo tra i presenti ha portato in breve alla costituzione del nuovo direttivo che sarà cosi composto dal Presidente Gero Bongiorno, Vice Presidente Giuseppe Bruno, Segretario/tesoriere Luciana Vitale e dai consiglieri Salvatore Buccheri, Cettina di Vita, Emanuele Russo e Angela Marinetti



