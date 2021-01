Eventi 807

"Cartoline di Caltanissetta 2021", parte il contest fotografico dedicato alle bellezze del territorio

Il concorso fotografico è organizzato da FederEventi Caltanissetta di Michael Gabriel Miccichè e Talè Edizioni di Francesca Mugavero

14 Gennaio 2021 19:07

Un contest fotografico dedicato alle bellezze di Caltanissetta. Prende il via "Cartoline di Caltanissetta 2021", il concorso organizzato da FederEventi Caltanissetta di Michael Gabriel Miccichè e Talè Edizioni di Francesca Mugavero.L'iniziativa ha come scopo di promuovere e divulgare l’immagine del capoluogo nisseno attraverso scatti fotografici che rappresentano strade, piazze, campagne e monumenti. La finalità di questo progetto è quello di selezionare tramite il numero di "Mi piace" i 10 migliori scatti che successivamente diventeranno le cartoline di Caltanissetta.

Chiunque potrà partecipare al concorso, che si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia, amatoriali e professionisti della Città di Caltanissetta. Il tema è volto a promuovere il territorio nisseno attraverso la produzione di 10 cartoline con luoghi diversi. L’iniziativa si caratterizza nella volontà di raccontare il territorio del Centro Sicilia dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e monumentale. Il Concorso si svolgerà nell’anno 2021 (periodo 15 gennaio 2021 – 15 febbraio 2021). La durata del voto sui social invece partirà dal 1 marzo 2021 al 31 marzo 2021.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modello “domanda di partecipazione”, che si potrà scaricare nella pagina Facebook “FederEventi Caltanissetta" , da inviare entro e non oltre il 18 febbraio 2021, secondo le modalità di seguito indicate., e dovrà essere compilata ed inviata anche la Liberatoria del concorso fotografico-artistico.

Le fotografie verranno valutate attraverso la creazione di un album nella pagina del concorso “FederEventi Caltanissetta”, e verranno votate attraverso i mi piace degli utenti.

Il bando di concorso è pubblicato e disponibile nella pagina Facebook “FederEventi Caltanissetta” e “Talè Edizioni”.



