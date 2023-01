Cronaca 392

Cartelle impazzite, l'allarme della Cgil Caltanissetta: "Tanti anziani in fila all'ufficio tributi per avere chiarimenti"

"Di certo - scrive il sindacato - la questione abbisogna di chiarezza e di un immediato intervento"

Redazione

La Cgil E lo SPI di Caltanissetta esprimono grande preoccupazione in merito a quanto sta accadendo presso l'ufficio tributi del Comune di Caltanissetta dove tanti cittadini di cui molti anziani stanno affollando l'ufficio per avere chiarimenti riferiti a cartelle cosiddette impazzite che riportano pagamenti a loro dire sballati. Di certo la questione abbisogna di chiarezza e di un immediato intervento che tenga conto del perché la macchina organizzativa si inceppi e costringa i cittadini a lunghe fila e di conseguenza rallenta il processo di elaborazione che era stato affidato ad un nuovo gestore delle procedure informatiche che avrebbe dovuto migliorare la qualità del servizio. Gli strumenti tecnici insieme alla motivazione non bastano se non si ha cura della gestione. Chiediamo pertanto un incontro urgente con l’Amministrazione Comunale perché è inaccettabile vedere anziani costretti alle prime ore del giorno in attesa dell’apertura degli uffici esposti alle temperature rigide di questo periodo per accalcarsi successivamente in spazi limitati e quindi esposti ad eventuali e pericolosi contagi.

La segretaria generale Cgil Rosanna Moncada e il segretario generale Spi Paolo Anzaldi



