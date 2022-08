Attualita 231

Carte da gioco italiane

Esistono differenze sostanziali tra i mazzi di carte utilizzati nelle diverse aree d'Italia

Le carte da gioco furono probabilmente introdotte in Italia dai Mori alla fine del XIV secolo. Esistono documenti fiorentini del 1376 che vietano un gioco chiamato "Naibbe" che era stato introdotto da poco. Il nome è una parola molto simile all'arabo "Na'ib" e i disegni delle carte erano molto simili a quelli moreschi.

I giochi di carte sono un passatempo molto popolare in Italia e i giochi più diffusi sono la Scopa e la Briscola. Come molti altri aspetti della vita italiana, le regole dei giochi e persino il design delle carte variano da regione a regione. Esistono in totale 16 stili di mazzi utilizzati in 4 diverse zone d'Italia.

Stile tedesco:

Il mazzo di carte alla tedesca è disponibile in un'unica versione, il Salzburger, ed è utilizzato principalmente nella provincia di Bolzano, la parte settentrionale della regione Trentino Alto Adige. I semi sono quattro: Ghiande, Campane, Cuori e Foglie. Un mazzo è composto da 40 carte: Asso, Re, Ober, Unter, 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Il "FanteUnter" è rappresentato con il seme più in basso rispetto alla figura, mentre il "Fante Ober" ha il seme sopra la figura.

Stile settentrionale:

I mazzi in stile nordico sono i più antichi utilizzati in Italia, in quanto derivano dai mazzi originali in stile "Tarocchi" utilizzati nel XIV secolo. Sono utilizzati principalmente nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto, della parte meridionale del Trentino-Alto Adige, della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Sono disponibili in cinque versioni diverse: Bergamasche, Bresciane, Primiera Bolognese, Trentine, Trevigiane e Triestine. Il mazzo stile Nord condivide gli stessi quattro semi dello stile spagnolo: Bastoni, monete, coppe e spade, ma le illustrazioni tendono a essere leggermente diverse. Ad esempio, i bastoni tendono ad avere un disegno simmetrico ed elegante, spesso con le estremità decorate. Le monete sono decorate con motivi geometrici e sono rosse, blu e gialle. Le coppe hanno basi esangolari e sono molto spigolose e le spade hanno una lama ricurva come una scimitarra. Il mazzo delle Bresciane è composto da 52 carte. Tutti gli altri mazzi del Nord sono composti da 40 carte, anche se i mazzi Trentini e Trevigiani hanno versioni da 52 carte. Nel mazzo da 40 carte, le carte numerali vanno da 1 (Asso) a 7. Le carte di campo sono: Fante, Cavallo e Re.

Stile francese:

I mazzi di carte alla francese sono utilizzati principalmente nelle regioni di: Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana e la parte occidentale della Sardegna. Esistono cinque versioni: Genovesi, Lombarde, Piemontesi e Toscane. Tutte le versioni hanno un mazzo da 40 carte, ma le versioni Genovesi e Piemontesi hanno anche mazzi da 36 e 52 carte. Nel mazzo da 36 carte, le carte numerali vanno dal 6 al 10 e le carte di campo sono: Fante, Regina, Re e Asso. Il mazzo alla francese presenta i quattro semi che la maggior parte delle persone conosce: Cuori, Fiori, Quadri e Picche.

Stile spagnolo:

Le carte in stile spagnolo sono utilizzate nel resto dell'Italia centrale e meridionale nelle regioni di: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e la parte orientale della Sardegna. Esistono cinque versioni: Napoletane, Piacentine, Romagnole, Sarde e Siciliane. Tutte le versioni sono composte da 40 mazzi di carte, con le carte numerali che vanno dall'1 (Asso) al 7 e con le carte di corte di "Fante", "Cavallo" e "Re". Sebbene utilizzino gli stessi semi delle carte dello stile nordico, i disegni sono diversi. I "bastoni" sono più simili a randelli. Le monete sono principalmente di colore giallo e talvolta presentano disegni con teste che ricordano le monete d'oro. Le coppe sono più arrotondate con manici grandi e le spade sono dritte con lame a doppio taglio.

Sebbene la Chiesa si opponesse fermamente al gioco d'azzardo e ai giochi di fortuna con le carte, una volta introdotte, le carte da gioco erano destinate a rimanere. Il governo vide un'opportunità di guadagno fiscale e impose tasse sulla produzione di mazzi di carte. Proprio come oggi si fa con le roulette. Ogni mazzo di carte doveva essere munito di un timbro fiscale. Nelle carte Napolitane, il timbro fiscale si trovava nel cerchio inferiore dell'asso di denari.



