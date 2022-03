Cronaca 455

Caro carburante: ancora aumenti, il gasolio supera la benzina

Per la benzina il prezzo medio praticato per il servito schizza a 2,323 euro/litro

Redazione

14 Marzo 2022 10:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caro-carburante-ancora-aumenti-il-gasolio-supera-la-benzina Copia Link Condividi Notizia

Continuano gli aumenti sulla rete carburanti secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia nelle quali "la media nazionale" del gasolio "supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Salgono anche Gpl e metano auto". Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self - si legge - sale a 2,217 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a 2,333 euro/litro". (ANSA)



Continuano gli aumenti sulla rete carburanti secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia nelle quali "la media nazionale" del gasolio "supera di poco la benzina, posizionandosi sopra i 2,3 euro/l in modalità servito e oltre i 2,2 euro nel self. Salgono anche Gpl e metano auto". Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self - si legge - sale a 2,217 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 2,220 euro/litro (venerdì 2,173). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato schizza a 2,323 euro/litro e il gasolio servito vola a 2,333 euro/litro". (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare