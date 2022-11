Politica 143

Caro bollette, lunedì il presidente Schifani riceverà le associazioni di categoria

A Palermo è prevista una manifestazione contro il caro energia

Redazione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, riceverà una delegazione delle associazioni di categoria che manifesteranno contro il caro bollette, sfilando in corteo lunedì mattina a Palermo. «Ascolterò le istanze dei rappresentanti delle sigle che promuovono l’iniziativa – dice il presidente Schifani -. Fin dall’atto del mio insediamento, tra le emergenze da affrontare, mi sono messo al lavoro per cercare di trovare strumenti e soluzioni che potessero concorrere a risolvere questo problema che sta coinvolgendo famiglie e imprese, con gli strumenti a disposizione della Regione, e sono pronto a interloquire con il governo nazionale per rappresentare i sentimenti di forte preoccupazione delle parti sociali e delle associazioni delle imprese e la necessità di individuare misure adeguate a sostenere sia le nostre aziende che i nuclei familiari che stanno soffrendo gli aumenti dei prezzi di luce, gas e carburanti, in modo da scongiurare una crisi che potrebbe portare alla chiusura di centinaia di attività economiche».



© Riproduzione riservata

