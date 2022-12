Attualita 200

Caro bollette, la Regione pronta a erogare il "bonus energia" alle imprese siciliane

Il Governo Schifani ha stanziato 250 milioni di euro per aiutare gli imprenditori dell'Isola

Redazione

03 Dicembre 2022 10:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caro-bollette-la-regione-pronta-a-erogare-il-bonus-energia-alle-imprese-siciliane Copia Link Condividi Notizia

«Aiuteremo le imprese siciliane ad affrontare i vertiginosi rincari dei costi dell'energia causati dalla crisi internazionale, aumenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende. Ci siamo attivati per erogare al più presto il "Bonus Energia", grazie ai 250 milioni che il governo Schifani ha affidato al dipartimento delle Attività produttive per aiutare gli imprenditori della nostra Isola a fronteggiare il caro-bollette. Siamo al lavoro sugli avvisi da rendere pubblici nei prossimi giorni e dare così respiro alle realtà aziendali nei vari comparti produttivi e alle tante famiglie che vi ruotano attorno». Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, dopo l’approvazione in giunta regionale del provvedimento che destina complessivamente 365,7 milioni alle imprese siciliane per abbattere l'aumento dei costi energetici.

I fondi destinati all’assessorato di via degli Emiri costituiscono la parte più cospicua dello stanziamento totale approvato dal governo regionale. Il dipartimento, diretto da Carmelo Frittita, ha già definito i criteri per la concessione degli aiuti: il contributo verrà erogato in percentuale (30%) sull’aumento (rispetto alle tariffe del 2021) del costo di gas e luce registrato tra il primo febbraio 2022 e la data dell’ultima fattura di fornitura disponibile. L’importo massimo del beneficio concedibile ad ogni singola azienda è 20 mila euro.



«Aiuteremo le imprese siciliane ad affrontare i vertiginosi rincari dei costi dell'energia causati dalla crisi internazionale, aumenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende. Ci siamo attivati per erogare al più presto il "Bonus Energia", grazie ai 250 milioni che il governo Schifani ha affidato al dipartimento delle Attività produttive per aiutare gli imprenditori della nostra Isola a fronteggiare il caro-bollette. Siamo al lavoro sugli avvisi da rendere pubblici nei prossimi giorni e dare così respiro alle realtà aziendali nei vari comparti produttivi e alle tante famiglie che vi ruotano attorno». Lo afferma l'assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, dopo l'approvazione in giunta regionale del provvedimento che destina complessivamente 365,7 milioni alle imprese siciliane per abbattere l'aumento dei costi energetici. I fondi destinati all'assessorato di via degli Emiri costituiscono la parte più cospicua dello stanziamento totale approvato dal governo regionale. Il dipartimento, diretto da Carmelo Frittita, ha già definito i criteri per la concessione degli aiuti: il contributo verrà erogato in percentuale (30%) sull'aumento (rispetto alle tariffe del 2021) del costo di gas e luce registrato tra il primo febbraio 2022 e la data dell'ultima fattura di fornitura disponibile. L'importo massimo del beneficio concedibile ad ogni singola azienda è 20 mila euro.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare