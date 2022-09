Cronaca 107

Caro bollette, FenImprese Caltanissetta: "Famiglie e aziende in difficoltà. Presto incontro con nuovo governo"

"Questi temi vanno affrontati immediatamente senza perdere tempo prezioso", spiega il coordinatore regionale

Redazione

Le imprese voglio risposte immediate da parte del governo nazionale e regionale. Gli ingiustificati rincari delle tariffe energetiche hanno messo in difficolta’ le famiglie e le imprese siciliane". E' quanto afferma in una nota il coordinatore Regionale Michele Giarratano di FenImprese. "Questi temi vanno affrontati immediatamente senza perdere tempo prezioso, chiederemo al governo Nazionale e Regionale di intervenire con risolutezza e tempi brevissimi, le aziende non possono piu’ aspettare.

Il nuovo governo deve agire tempestivamente al fine di arginare l’impennata delle tariffe energetiche e per questo chiederemo al governo nazionale, ma soprattutto al governo regionale di istituire un tavolo di gestione della crisi dove poter arginare le perdite delle imprese che inevitabilmente portano alla chiusura delle stesse. Se non si interviene tempestivamente, non solo le aziende energivore ma anche quelle che non lo sono chiuderanno. il rischio reale che corre il paese e’ quello di vedere migliaia di micro, piccole e medie imprese costrette a fallire o con pesanti fardelli di debiti e obbligate a licenziare il personale. Nei prossimi giorni, appena si sara’ insediato l’esecutivo, ufficializzeremo un incontro con i rappresentanti del governo regionale".



