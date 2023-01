Salute 43

Carenze all'ospedale di Gela, il sindaco ha chiesto un incontro alla VI commissione all'Ars

Il primo cittadino della città del Golfo ha inviato una missiva con la quale si evidenzia che mancano medici nei reparti

Il sindaco di Gela Lucio Greco ha chiesto un incontro urgente al Presidente della VI Commissione legislativa dell’Ars Salute, Servizi sociali e Sanità, Giuseppe Laccoto, all’Assessore Regionale della Salute, Giovanna Volo ed alla Direzione Strategica dell’Asp Caltanissetta. Nella lettera il primo cittadino manifesta la necessità e l’urgenza di un incontro, in seno alla VI Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana, per affrontare le gravissime criticità che registra il sistema sanitario a Gela.

“Nei giorni scorsi – scrive il Sindaco - ho incontrato medici, operatori sanitari, sindacati. Ne è emerso un quadro preoccupante: intere unità operative dell’ospedale «Vittorio Emanuele» sono sguarnite di personale, non garantiscono i livelli minimi di assistenza e in alcuni casi hanno dovuto chiudere. O lo faranno a breve”. “Nel Pronto soccorso, struttura alla quale si rivolge l’utenza della città e del suo hinterland – conclude il Sindaco - operano solo 5 medici su 15 previsti. Analoga criticità nella divisione di Anestesia e Rianimazione, dove i medici sono 8 su 19 e in Neurologia, struttura che, dal 15 febbraio prossimo, si ritroverà a non avere nessun medico in servizio e quindi dovrà sospendere le attività. Pure la Medicina del territorio fa registrare gravi carenze, sia in termine di personale che si strutture e di dotazione di attrezzature. Un esempio per tutti: nei Consultori della quinta città siciliana non esiste l’apparecchio per le ecografie, neppure uno”.



