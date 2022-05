Salute 221

Carenza di sangue, la Fasted Caltanissetta: "Stavolta non mancano i donatori ma i medici"

Il presidente dell'associazione nissena Filippo Meli: "Tutti dirottati, anche in virtù di rapporti economici più vantaggiosi, verso le strutture covid"

Ormai da alcuni giorni ci arrivano continue segnalazioni dalle nostre federate di tutte le provincie siciliane di carenza di sangue che sta causando il razionamento dello stesso, ritardi sulla programmazione trasfusionale o ancora rinvii di trasfusioni a data da destinarsi, situazione di grave nocumento e con rischio per la salute e la vita stessa dei 2700 pazienti Talassemici e Drepanocitici siciliani, nostri assistiti, che vivono grazie alle terapie trasfusionali o alle eritrocitoaferesi terapeutiche. Tutto ciò sembrerebbe determinato, non dalla mancanza di donatori questa volta, e questo è l’assurdo paradosso, bensì dalla carenza di medici “prelevatori” sia presso i Centri Trasfusionali, vieppiù sguarniti di personale, e dei Centri di Raccolta fissi delle Associazioni Donatori.

Ma dove sono finiti i medici? Tutti dirottati, anche in virtù di rapporti economici molto più vantaggiosi, verso le strutture COVID. Nessuno di noi vuole polemizzare, anzi siamo grati al personale medico ed infermieristico per quanto fatto eroicamente in questa grave crisi sanitaria, ma adesso dovremmo provare a ritrovare una relativa normalità, ricordandoci che esistono i malati cronici trasfusione dipendenti che hanno bisogno di sangue e dunque di personale sanitario “prelevatore”. Facciamo appello dunque a tutte le Istituzioni ad attivarsi prontamente ciascuno per le proprie responsabilità in quanto se non si agisce urgentemente per trovare soluzioni, andremo incontro ad un disastro nel periodo estivo già di per se sempre avaro di donazioni.

Quando vi sono incidenti o interventi vascolari d’urgenza, il sangue viene prioritariamente dirottato per queste emergenze e chi subisce il ritardo o peggio il rinvio della trasfusione è il Talassemico o il Drepanocitico. Infine facciamo un appello soprattutto a medici ed infermieri affinché, anche sul piano volontaristico, in questa fase emergenziale, possano donare qualche ora del proprio tempo da destinare alle Associazioni di donatori, per prelevare il sangue. I donatori sono lì in attesa di poter donare, mancano i medici e gli infermieri a prelevarlo. Vi chiediamo di non volgere lo sguardo da un’altra parte, facendo finta che il problema non esiste, perché colpisce solo 2.700 persone. Siamo essere umani anche noi. Con la speranza nel vostro soccorso, l’occasione mi è gradita per porgere ossequiosi saluti. Il Presidente dell'associazione Fasted Caltanissetta Onlus Filippo Meli



