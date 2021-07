Carenza di organico all'ospedale di Gela, Santino: "Concorsi sbloccati. Stiamo intervenendo"

Il Sindaco di Gela Lucio Greco e l'assessore alla Sanità, Nadia Gnoffo, hanno incontrato questa mattina, presso la direzione sanitaria dell'Asp il direttore sanitario Marcella Santino. La richiesta del confronto era partita, nei giorni scorsi, proprio dagli amministratori, preoccupati dalle gravi carenze di organico acclarate e molto sentite dalla popolazione. In particolare, sono stati accesi i riflettori sui reparti di urologia, chirurgia e breast unit del Vittorio Emanuele.

"Il direttore sanitario, a seguito di nostre precise istanze, - hanno dichiarato Greco e Gnoffo al termine dell'incontro - ha assunto impegni ben precisi, e ci ha rassicurato anche sul fatto che, molto presto, la pianta organica inizierà ad essere rimpinguata, grazie ad alcuni concorsi finalmente sbloccati e in fase di espletamento, uno pure già concluso. Tre sono i medici in attesa di insediarsi per urologia, che andranno a colmare il vuoto creatosi negli anni e a sostenere gli altri medici, che stanno facendo un lavoro eccellente e stanno portando avanti il reparto al meglio delle loro possibilità".

Il Sindaco e l'assessore hanno chiesto anche un'altra riunione, per soffermarsi sulle gravi sofferenze degli altri reparti. "Non c'è solo la pandemia, - hanno aggiunto - ci vogliono interventi urgenti anche in altre reparti e in altre strutture. Puntiamo ad una sanità di eccellenza, in grado di far risaltare l'impegno di professionalità eccellenti, e continueremo a lavorare per essa".